Организатора перевозки пассажиров, погибших в ДТП под Тихвином, отпустили под домашний арест

Вологодского предпринимателя, организовавшего рейс микроавтобуса, который попал в ДТП в Ленинградской области, выпустили под домашний арест. Как сообщалось ранее, 9 февраля 36-летний мужчина был задержан по подозрению в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности.

По версии следствия, индивидуальный предприниматель занимался организацией заказных перевозок пассажиров, привлекая по договору аренды частных лиц с личными автомобилями. При этом он не принял надлежащих мер по обеспечению безопасности жизни пассажиров: предрейсовый осмотр и технический контроль машин не производился.

- Так, обвиняемый не провел технический осмотр и направил в рейс автомобиль, который 06.02.2018 на 443 км автодороги Тихвин-Новая Ладога в Ленинградской области попал в аварию, в результате которой погибли водитель и 8 пассажиров, воспользовавшиеся за плату предоставленной услугой по перевозке, - сообщает региональное управление следственного комитета.

В данный момент подозреваемому предъявлено обвинение по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, повлекшие по неосторожности смерть двух и более лиц». Расследование уголовного дела продолжается.