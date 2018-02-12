В Вытегре два лесника, незаконно вырубивших более 100 га леса, отделались штрафом

В Вытегорском районе осудили двух сотрудником лесничества, обвиняемых в служебном подлоге. Как сообщалось ранее, лесники подписали фиктивные акты о неудовлетворительном состоянии деревьев, которые потом стали основанием для выдачи разрешений на проведение санитарных рубок. Речь идет о площади 100 га (ред. - это квадрат со стороной чуть более километра). Виновные в вырубке леса отделались небольшими штрафами.

Выяснилось, что исследование деревьев, которое показало «многочисленные заболевания лесной растительности, включая наличие корневой губки, заселения деревьев вредителями, повреждение деревьев дикими животными», проводила компания «АкваФлора». Акты, подписанные лесниками, позднее стали основанием для рубки защитных лесов, находящихся в водоохраной зоне реки, под видом проведения мероприятий по их охране и защите. На деле же оказалось, что количество зараженных вредителями деревьев в несколько раз меньше, признаков заболевания корневой губкой не установлено, а следов повреждения деревьев животными и вовсе нет.

- Указанные подложные документы составлялись в целях последующей рубки защитных лесов на общей площади 110 га, находящихся в водоохраной зоне реки, под видом проведения мероприятий по их охране, защите и воспроизводству, - сообщает областная прокуратура.

Суд назначил виновным наказание в виде штрафа: одному 30 тысяч, другому – 35 тысяч рублей. Не согласившись с приговором, подсудимые решили обжаловать его в апелляционном порядке. Тем не менее, Вологодским областным судом приговор Вытегорского районного суда оставлен без изменения, апелляционные жалобы - без удовлетворения.