Мэр Вологды одобрил снос исторического здания на улице Чернышевского в Вологде

12.02.2018 [Общество]

Мэр Вологды Сергей Воропанов сказал, что у муниципалитета нет полномочий останавливать снос зданий, а сам он одобряет снос "сталинки" на улице Чернышевского, 14а. Так ответил на вопрос корреспондента Newsvo о том, как он относится к происходящему.

- У нас нет таких рычагов влияния, потому что мы разрешение на строительство не выдавали. Разрешение на демонтаж – такого в принципе нет. Есть разрешение на строительство, в рамках которого здание могло быть демонтировано. Но дом не являлся объектом историко-культурного наследия на момент его сноса. Собственник сделал все по закону. Дом принадлежит ему, а значит, он волен делать с ним, что угодно. Есть только обращение инициативной группы граждан. На сегодняшний день ему никто не мог запретить снос по закону. С точки зрения развития того квартала, когда еду по улице Чернышевского, она напоминает улицу послевоенную. Страшно на нее смотреть. Одни заборы, деревянные здания старые. Если на этом месте появится какой-то красивый объект, я буду только за. Этот квартал должен получить толчок к развитию. Но строительство нового объекта должно идти с учетом мнения комитета по охране объектов культурного наследия. На месте снесенной «сталинки» должна появиться современная гостиница, но пока проект не согласован по этажности, - заключил мэр города.

Этого дома в Вологде больше нет. Фото Ольги Кузнецовой.

Напомним, именно на этом месте собирались возвести гостиницу-небоскреб, строительство которой бурно обсуждали в 2014-15 гг. Незаконный снос здания на Чернышевского, 14а начался в январе. Собственник здания - предприниматель Алексей Сивков, директор ООО "Оазис" (ТЦ на ул. Мира, 82).

11 января градозащитники отнесли в Комитет по охране памятников заявление о включении дома на Чернышевского, 14а в перечень объектов культурного наследия. После этого, по закону, в течение 90 дней орган охраны памятников должен был дать свое заключение о ценности дома - на этот период все работы должны были быть остановлены. Между тем, они продолжились, не помог даже вызов полиции. Комитет по охране объектов культурного наследия области возбудил административное дело по факту незаконных строительных работ, однако сохранить дом это не помогло - он полностью разрушен:

Фото: vk.com/realvologda

 

Тэги: исторические дома, администрация Вологды
Сюжет: гостиница-небоскреб на Чернышевского
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Мэр Вологды одобрил снос исторического здания на улице Чернышевского в Вологде

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