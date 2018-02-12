Вологжане выиграли бронзу регионального этапа Всероссийских соревнований по конькобежному спорту

Сборная Вологодской области стала бронзовым призёром регионального этапа Всероссийских соревнований по конькобежному спорту "Серебряная лань". Полуфинал соревнований прошел в минувшие выходные в Коломне. Юноши и девушки 13-14 лет из 14 регионов России боролись за медали турнира и выход в финал.

Сборная Вологодской области заработала 1 золотую, 2 серебряных и 2 бронзовых медали, что позволило нашим спортсменам занял 3 место в общекомандном зачете и выйти в финал. Станислав Кукушкин в субботу победил на дистанции 500 метров среди юношей и был третьим на 1000-метровке, а в воскресенье - вторым на дистанции 500 метров

