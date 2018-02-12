Приватизацию расселенных домов в Вологде могут приостановить, если они продолжат гореть

Мэр Вологды Сергей Воропанов заявил, что, возможно, в городе приостановят приватизацию расселенных домов, если они продолжат гореть.

«В случае выявления ситуаций, связанных с поджогом, я не исключаю возможности приостановления приватизации», - сказал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Напомним, за последние годы в Вологде сгорели десятки расселенных домов, которые администрация города не снесла в установленный срок. Как говорят чиновники, в бюджете нет денег на снос. В декабре 2017 года городские власти даже стали искать подрядчика, который готов бесплатно снести сгоревший аварийный дом на Прядильщиков,1. Напомним, что снос таких домов является условием программы переселения жителей из ветхого и аварийного жилья, за его выполнение отвечают муниципалитеты.

Сейчас в Вологде около 150 разрушенных домов, которые относятся к ветхому жилью. Эти дома необходимо разбирать. Поскольку денег, как говорят в городской администрации, на это нет, с прошлого года эти дома стали выставлять на продажу вместе с участками, при этом сам дом отдается практически бесплатно. Так, шесть домов были проданы на стройматериалы с высвобождением земельного участка, 26 домов переведены из жилых в нежилые и приватизированы, 18 домов снесены новыми хозяевами, площадки расчищены.