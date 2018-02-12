В Вологде подростки украли у детей "ватрушку"

В Вологде компания подростков обманным путём забрала у детей "ватрушку". Мама ребенка, которому принадлежит "ватрушка", обратилась в полицию.

Инцидент произошёл 11 февраля около шести часов вечера на площадке рядом с парковкой у домов №29 и 31 по улице Дзержинского. Две восьмилетние девочки и семилетний мальчик после катания с горки на ватрушке, принадлежащей мальчику, стали играть в прятки. Когда мальчик спрятался, к девочкам подошли подростки: два молодых человека и девушка примерно 15-17 лет. Они спросили, чья это ватрушка, на что девочки ответили, что она принадлежит их другу.

- Подростки сказали, что ватрушку забирают и отнесут в полицию. Разумеется в полицию они её не отнесли, хотя опорный пункт полиции находится в двух шагах по адресу: ул.Текстильщиков ,18а. Далее я с девочками пошла в полицию,- рассказала Newsvo вологжанка Татьяна Лаврентьева.

В пресс-службе областного УМВД по Вологодской области Newsvo подтвердили факт обращения. В настоящее время по этому случаю проводится проверка.

Ущерб заявительница оценила в 2300 рублей.