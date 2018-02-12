В Вологде подростки украли у детей "ватрушку"
В Вологде компания подростков обманным путём забрала у детей "ватрушку". Мама ребенка, которому принадлежит "ватрушка", обратилась в полицию.
Инцидент произошёл 11 февраля около шести часов вечера на площадке рядом с парковкой у домов №29 и 31 по улице Дзержинского. Две восьмилетние девочки и семилетний мальчик после катания с горки на ватрушке, принадлежащей мальчику, стали играть в прятки. Когда мальчик спрятался, к девочкам подошли подростки: два молодых человека и девушка примерно 15-17 лет. Они спросили, чья это ватрушка, на что девочки ответили, что она принадлежит их другу.
- Подростки сказали, что ватрушку забирают и отнесут в полицию. Разумеется в полицию они её не отнесли, хотя опорный пункт полиции находится в двух шагах по адресу: ул.Текстильщиков ,18а. Далее я с девочками пошла в полицию,- рассказала Newsvo вологжанка Татьяна Лаврентьева.
В пресс-службе областного УМВД по Вологодской области Newsvo подтвердили факт обращения. В настоящее время по этому случаю проводится проверка.
Ущерб заявительница оценила в 2300 рублей.
- Ватрушка большая, диаметр камеры для ватрушки 100 см, СЕРО-ЗЕЛЕНОГО ЦВЕТА , сбоку петля, черные ремни, а так же имеется отличительный знак.Обращаюсь так же к жителям 6-го микрорайона,( ул.Текстильщиков, Беляева, Петрозаводская, Дзержинского, Московская и т.д) может быть кто-то найдет ватрушку- просьба сообщить по телефону 89315030050, 89210606042( вознаграждение). Переживает ребенок( это был подарок). P.S. Ватрушка такая же как на фото, но с зелеными вставками, точного фото в интернете не нашла, - написала Татьяна в соцсети.