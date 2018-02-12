Житель Вологды снимал с иномарок колёсные колпаки и продавал их водителям

В Вологде полицейские раскрыли серию автокраж.

В полицию поступило несколько заявлений от автовладельцев, проживающих в 5 и 6 микрорайонах и микрорайоне Бывалово. Во всех случаях с иномарок были похищены колёсные колпаки. Общий ущерб оценили примерно в 30 тысяч рублей. В ходе оперативно-розыскных мероприятий злоумышленника задержали, им оказался ранее неоднократно судимый 56-летний мужчина. В ходе беседы он сознался в кражах и пояснил, что похищенное имущество перепродавал другим автолюбителям.

На сайте областного УМВД сообщается, что по фактам краж возбуждено пять уголовных дел по ч.1 ст.158 УК РФ «Кража».