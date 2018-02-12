Мэр Вологды попросил МВД заняться пожаром в историческом доме на Зосимовской 5а

12.02.2018 [Общество]
Мэр Вологды попросил МВД заняться пожаром в историческом доме на Зосимовской 5а

Сегодня во время пресс-конференции мэр Вологды Сергей Воропанов прокомментировал пожар, который произошел на прошлой неделе в деревянном доме на Зосимовской 5а. Напомним, он сгорел прямо во время аукциона по его продаже. Официальная причина возгорания – поджог.

- Я не верю в простые случайности, - заявил мэр города Вологды Сергей Воропанов, комментируя поджог. - Такое совпадение, когда в период торгов дом сгорает  - это, конечно, не случайно.  У нас было расширенное заседание, оперативное совещание, где присутствовал начальник УВД города Вологды, я его попросил обратить на это внимание.

Сергей Воропанов подтвердил, что в информации о проведении аукциона содержались данные об обязанности покупателя использовать имущество с ограничением.

- Объект на Зосимовской 5а отнесен к объекту историко-культурной среды, а также попадает в зону регулирования застройки И-4, где запрещается снос объектов. Согласно постановлению 2009 года, строительство зданий в этой зоне должно осуществляться только по заключению комитета по охране объектов культурного наследия. Есть информация, что комитет готовит заключение о том, что в этой зоне невозможно будет осуществлять какое-либо строительство.

Сергей Воропанов пояснил, что человек, который участвовал в аукционе и признан победителем, пока еще не подписал контракт с администрацией города. 12 февраля - крайний срок подписания документа. По мнению мэра Вологды, отказ от покупки дома расставит все точки в этом деле.

- Если победитель подпишет контракт, он должен будет подготовить проект и восстановить дом. Но восстановление может быть осуществлено только путем полной переборки, - заключил мэр.

Корреспондент Newsvo также спросил Сергея Воропанова, почему на сайте "Реформа ЖКХ", где содержатся данные о расселяемых домах, указано, что этот дом готовился к сносу, ведь сносить его нельзя. Мэр Вологды пообещал разобраться с этим вопросом.

Тэги: исторические дома, пожары в расселенных домах
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