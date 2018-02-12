"Силовые машины" Алексея Мордашова будут строить первую египетскую АЭС

Компания "Силовые машины" собирается участвовать в строительстве атомной электростанции "Эль-Дабаа" в Египте. Об этом собщает портал dp.ru со ссылкой на слова губернатора Петербурга Георгия Полтавченко во время встречи с послом Египта в России Ихабом Ахмедом Таалатом Насром 9 февраля.

Соглашение о создании первой в стране АЭС было подписано между "Росатомом" и властями Египта в декабре 2017 года. Строительство планируют завершить к 2028-2029 годам, предварительная стоимость проекта - $21 млрд. Проект предусматривает строительство четырех энергоблоков мощностью 1,2 тыс. МВт.

Глава "Росатома" Алексей Лихачев говорил, что это соглашение с Египтом – рекордная сделка в истории мировой атомной отрасли и крупнейшее несырьевое соглашение за всю историю России. "Мы предложили нашим египетским партнерам уникальное комплексное соглашение, охватывающее весь жизненный цикл атомной станции, то есть 70-80 лет", – сказал Лихачев.

Ранее "Силовые машины" попали в черный список США, опубликованный в конце января 2018 года, за "связь с передачей Россией четырех турбин российско-германским совместным предприятием в Крым".

Напомним, ОАО «Силовые машины» было консолидировано структурой Алексея Мордашова Highstat Ltd (Кипр).