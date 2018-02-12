Вместо Центра искусств на улице Конева в Вологде появится торгово-развлекательный центр

12.02.2018 [Общество]
Вместо Центра искусств на улице Конева в Вологде появится торгово-развлекательный центр

Здание на улице Конева, в котором собирались разместить Центр современных искусств, станет очередным торгово-развлекательным центром.

- Инвестор, выкупивший здание недостроенного Культпросветучилища, планирует выстроить на его месте торгово-развлекательный центр. Это пока предварительные планы, - написал на своей странице в соцсети мэр Вологды Сергей Воропанов.

Напомним, здание недостроенного культпросветучилища на Конева, 19 городские власти продали в декабре 2017 года. Трехэтажное кирпичное здание общей площадью порядка 3 тыс. кв. м купило почти за 85 млн рублей ООО «Ярмарка». Эта фирма была зарегистрирована в налоговой 4 октября 2016 года. Основной вид деятельности ООО «Ярмарка» - аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом, директор и учредитель - Мария Коншина.

Впервые здание недостроенного Культпросветучилища было выставлено на торги в начале 2016 года по цене более 105 млн рублей. В 2017 году начальная цена аукциона на самый крупный объект, который городские власти включили в план приватизации, падала дважды.

Несколько лет назад Евгений Шулепов, который тогда был главой города, заявил, что в здании на Конева разместится Центр современных искусств - проект должны были реализовать в 2011-2013 гг. Эти планы были включены в проект «Стратегия комплексной модернизации городской среды муниципального образования «Город Вологда» на период до 2020 года «Вологда - комфортный город».

Добавим, что на улице Конева, по словам Сергея Воропанова, также появится бассейн:

 

Тэги: культура, Торговля
Сюжет: Центр искусств
Фото со страницы Сергея Воропанова ВКонтакте
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