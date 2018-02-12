В Великом Устюге оштрафовали сотрудника СЖД, вымогавшего деньги у подчиненных

Дорожный мастер 10 разряда участка Ядриха-Великий Устюг Северной железной дороги признан виновным в неоднократном коммерческом подкупе. В отношении мужчины были возбуждены четыре уголовных дела по п. «б», «в» ч.7 ст. 204 УК РФ (незаконное получение лицом, выполняющим управленческие функции, коммерческого подкупа за. незаконное бездействие, сопряженное с вымогательством).

Напомним, 48-летний подозреваемый неоднократно высказывал в адрес подчиненных по службе требования передать ему деньги за то, что не станет направлять предложение о привлечении их к дисциплинарной ответственности за якобы совершенные ими проступки. Мужчина угрожал своим трезвым подчиненным дисциплинарной ответственностью за нахождение на рабочем месте в состоянии опьянения в случае, если они не принесут ему в назначенные место и время определенную сумму денег.

Потерпевшие были мастерами этого участка, обслуживали железную дорогу. Фактически они дисциплинарных проступков не совершали, в рабочее время спиртные напитки не употребляли, но, боясь потерять работу, соглашались на условия злоумышленника и приносили ему деньги. Всего мужчина поулчил от подчиненных 80 000 рублей.

Великоустюгским районным судом Вологодской области подсудимому назначено наказание в виде штрафа в размере 100 тысяч рублей.