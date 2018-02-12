Вологжанин, недавно освободившийся из колонии, за два месяца совершил пять краж

12.02.2018 [Происшествия]

В Вологде сотрудники вневедомственной охраны задержали 28-летнего молодого человека, находящегося в розыске за совершение четырех краж.

Ночью 11 февраля экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о срабатывании тревожной кнопки в одном из магазинов на улице Горького. Работник супермаркета рассказал им, что один из покупателей пытался пронести мимо кассы неоплаченную бутылку водки.  

Бойцы вневедомственной охраны установили личность вологжанина: оказалось, что тот находится в розыске за совершение четырех краж с декабря 2017 по 6 февраля 2018 года. При этом 28-летний подозреваемый недавно освободился из мест лишения свободы.

По выявленным фактам проводится проверка. 

Тэги: кражи, колонии, осужденные, пьянство
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