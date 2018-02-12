Вологжанин, недавно освободившийся из колонии, за два месяца совершил пять краж
12.02.2018 [Происшествия]
В Вологде сотрудники вневедомственной охраны задержали 28-летнего молодого человека, находящегося в розыске за совершение четырех краж.
Ночью 11 февраля экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о срабатывании тревожной кнопки в одном из магазинов на улице Горького. Работник супермаркета рассказал им, что один из покупателей пытался пронести мимо кассы неоплаченную бутылку водки.
Бойцы вневедомственной охраны установили личность вологжанина: оказалось, что тот находится в розыске за совершение четырех краж с декабря 2017 по 6 февраля 2018 года. При этом 28-летний подозреваемый недавно освободился из мест лишения свободы.
По выявленным фактам проводится проверка.
05.02.2018 [Общество]
Минприроды посчитало самовольной постройкой дом для переселенцев в Кириллове
4455
5
31.01.2018 [Общество]
10 новых низкопольных автобусов будут ездить в Вологде по пяти маршрутам
2860
2