Вологжанин, недавно освободившийся из колонии, за два месяца совершил пять краж

В Вологде сотрудники вневедомственной охраны задержали 28-летнего молодого человека, находящегося в розыске за совершение четырех краж.

Ночью 11 февраля экипаж группы задержания вневедомственной охраны Росгвардии получил сообщение о срабатывании тревожной кнопки в одном из магазинов на улице Горького. Работник супермаркета рассказал им, что один из покупателей пытался пронести мимо кассы неоплаченную бутылку водки.

Бойцы вневедомственной охраны установили личность вологжанина: оказалось, что тот находится в розыске за совершение четырех краж с декабря 2017 по 6 февраля 2018 года. При этом 28-летний подозреваемый недавно освободился из мест лишения свободы.

По выявленным фактам проводится проверка.