В Вологде пьяный мужчина едва не попал под поезд
В Вологде предотвратили возможную трагедию на железнодорожном переезде.
Сотрудники ДПС, дежурившие на перекрёстке улиц Кирова и Пролетарская, заметил мужчину, который стоял на проезжей части рядом с железнодорожными путями, по которым ехали грузовые составы. Инспекторы ДПС включили маяки и поехали к переезду, на тот момент вологжанин уже потерял равновесие и упал рядом с железнодорожными путями, по которым ехал поезд.
Мужчину оттащили на безопасное расстояние и помогли встать. 44-летний вологжанин был пьян и не смог объяснить, зачем он так близко подошёл к железнодорожным путям.
- У мужчины из носа текла кровь, и полицейские предложили ему вызвать скорую медицинскую помощь, но он отказался. После установления личности пострадавшего, он был передан наряду патрульно-постовой службы полиции,- сообщает пресс-служба областного УМВД.