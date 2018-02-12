В Вологде пьяный мужчина едва не попал под поезд

12.02.2018 [Происшествия]

В Вологде предотвратили возможную трагедию на железнодорожном переезде.

Сотрудники ДПС, дежурившие на перекрёстке улиц Кирова и Пролетарская, заметил мужчину, который стоял на проезжей части рядом с железнодорожными путями, по которым ехали грузовые составы. Инспекторы ДПС включили маяки и поехали к переезду, на тот момент вологжанин уже потерял равновесие и упал рядом с железнодорожными путями, по которым ехал поезд.

Мужчину оттащили на безопасное расстояние и помогли встать. 44-летний вологжанин был пьян и не смог объяснить, зачем он так близко подошёл к железнодорожным путям.

- У мужчины из носа текла кровь, и полицейские предложили ему вызвать скорую медицинскую помощь, но он отказался. После установления личности пострадавшего, он был передан наряду патрульно-постовой службы полиции,- сообщает пресс-служба областного УМВД.

Тэги: поезда, пьянство
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