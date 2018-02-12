Прокуратура Бабаевского района обязала школы пускать детей на занятия без формы

В Бабаевском районе выявлены нарушения, касающиеся школьной формы. Районная прокуратура провела проверку на соответствие требованиям федерального законодательства Положений о школьной форме и внешнем виде обучающихся в местных школах.

- Установлено, что в положениях 8 школ района предусмотрены требования к внешнему виду обучающихся, запрещено обучающимся посещать занятия без школьной формы и сменной обуви, определена возможность привлечения школьников к дисциплинарной ответственности за нарушение требований, установленных в положениях. Данные положения противоречат Конституции Российской Федерации, Федеральному закону «Об образовании в Российской Федерации», согласно которым гарантируется общедоступность общего образования. В связи с чем, получение образования не может находиться в зависимости от наличия либо отсутствия школьной формы, - сообщает областная прокуратура.

Согласно Закону об образовании, школа не может устанавливать дополнительные требования к внешнему виду обучающихся, за исключением требований к школьной одежде.

По результатам проверки прокуратурой района опротестовано 8 локальных актов образовательных организаций. Протесты рассмотрены и удовлетворены, в положения внесены необходимые изменения.

Отметим, что подобные нарушения есть в локальных актах и других школ области, в том числе в Вологде.