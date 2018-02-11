В Грязовецком районе в столкновении фуры и иномарки погиб 44-летний мужчина

44-летний мужчина погиб в столкновении "Митсубиси" и грузового "Вольво" в Грязовецком районе. Авария произошла накануне около 7.40 утра на 402 км автодороги Москва-Архангельск.

По предварительным данным областного УМВД, мужчина за рулем "Мицубиси Лансер", двигаясь со стороны Вологды, при повороте налево в сторону деревни Косяково, не предоставил преимущество грузовому автомобилю Вольво с полуприцепом. Прооизошло столкновение. В результате ДТП водитель "Мицубиси" в бессознательном состоянии доставлен в ЦРБ, а его 44-летний пассажирполучил смертельную травму. Обстоятельства аварии устанавливаются.