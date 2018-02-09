Череповчанин получит премию в 2,5 млн рублей за изучение монастыря в Сокольском районе

Никита Башнин из Санкт-Петербургского института истории РАН – уроженец Череповца и выпускник истфака ВГПУ - стал лауреатом премии президента России в области науки и инноваций, сообщает Вологодское региональное отделение "Русского географического общества".

Премия была присуждена с формулировкой «за вклад в изучение церковно-государственных отношений, монастырского строительства и публикацию исторических источников XV-XIX веков».

Речь идет об исследовании, посвященном истории разрушенного в ХХ веке Глушицкого-Сосневецкого монастыря в Сокольском районе. Он был основан в конце XIV —начале XV века преподобным Дионисием Глушицким.

Премия была учреждена в 2008 году и присуждается молодым ученым и специалистам за значительный вклад в развитие отечественной науки, разработку образцов новой техники и технологий, обеспечивающих инновационное развитие экономики и социальной сферы, а также укрепление обороноспособности страны. Ее цель – стимулировать дальнейшие исследования и создавать благоприятные условия для новых научных открытий. Размер каждой премии составляет 2,5 миллиона рублей.