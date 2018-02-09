Двое череповчан украли с дачи вставную челюсть в шкатулке, гармони и баян

Двое череповчан украли из дачного дома вставную челюсть в шкатулке, баян и две гармони. Вещи они собирались продать, но не успели.

- Ранним утром наряд ДПС отдела ГИБДД ОМВД России по Череповецкому району нес службу на автодороге Вологда - Новая Ладога. Сотрудники ГИБДД обратили внимание на автомобиль Киа Сорренто, который двигался с нарушением правил дорожного движения, и остановили его. Во время общения с водителем полицейский обратил внимание на различные предметы, сложенные на заднем сидении, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Находившиеся в салоне машины мужчины не смогли пояснить стражам правопорядка, где они взяли вещи. Череповчан доставили в отделение полиции, где оказалось, что 31-летний и 30-летний мужчины ранее были судимы. Полицейские выяснили, что задержанные причастны к краже, совершенной ночью в деревне Ионово. Задержанные признали свою причастность к совершению преступления и рассказали, что они проникли в один из дачных домов, откуда похитили электро- и бензоинструмент, швейную машинку, две гармони, деревянные шкатулки ( в одной из них оказалась вставная челюсть), а также баян.

Вещи они собирались сдать в антикварную лавку, но не успели. Ущерб составил около 5 тысяч рублей.

Возбуждено уголовное дело по статье "Кража"