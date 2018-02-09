В Кириллове две семьи судятся из-за построенного на участке курятника

В Кириллове между соседями разгорелась настоящая война из-за трех соток земли. «Яблоком раздора» стал курятник местного жителя Юрия Ступина. Уже более трех лет за небольшой участок, на котором стоит курятник, мужчина через суды борется с соседями, а сейчас к конфликту подключилась еще и прокуратура города. Юрий не понимает, почему ему не разрешают спокойно вести свое подсобное хозяйство – на руках жена-инвалид, в кармане только пенсия.

Драгоценная земля

Все началось с того, что соседи Юрия Ступина – крупный бизнесмен, бывший местный депутат, и его жена Ирина стали ездить к себе домой по дороге, которая проходит за домами. На генплане города ее нет. В 2015 году Юрий со своей женой поставили маленький курятник у себя за участком. Соседям это не понравилось – курятник перегородил их проезд. Они начали жаловаться на Ступиных во всевозможные инстанции.

Защищая собственность, Ступины заказали кадастровые работы по уточнению границ земельного участка, в результате которых площадь земельного участка увеличилась. В апреле 2016 года кадастровый инженер ООО «Агрогеосервис» Бражникова Ю.А. оформила межевой план, описание местоположения границ земельного участка с кадастровым номером №35050506003:50 площадью 1826 кв.м.

6 сентября 2016 года соседка Ступиных обратилась в суд, в своем иске она просила признать недействительными результаты межевания. Мотивировала она свое решение тем, что площадь соседнего участка была незаконно увеличена, в том числе по общей границе за счет земель общего пользования, находящихся в федеральной собственности. Кроме того, по словам женщины, Ступины перекрыли ей проезд. Однако суд женщина проиграла.

«Доказательств того, что при проведении кадастровых работ в марте 2016 года по уточнению местоположении границ земельного участка Ступина Ю.А. было допущено наложение границ смежных участков или их пересечение, суду не предоставлено», - сказано в решении суда. Так же суд учел то, что въезда по генплану в этом месте нет.

К слову, в управлении архитектуры и градостроительства администрации Кирилловского муниципального района Вологодской области 24 марта 2016 года Юрию Ступину ответили, что «при разработке схемы застройки бывшей производственной базы под строительство индивидуальных жилых домов в пер. Краснослободском не планировалось устройство дополнительных подъездов к земельным участкам». Несмотря на это, Ирина, видимо, все равно решила отстоять свой подъезд, и продолжила подавать иски в суд.

Судите сами

В своих заявлениях она ссылалась на то, что кадастрового инженера 15 февраля 2017 года признали виновной в том, что она занесла в межевой план участка Юрия Ступина заведомо ложные сведения, то есть отмежевала участок по фактическим границам забора. Однако, этот факт не повлиял на выводы суда. Права соседки не были нарушены по закону.

Вологодский областной суд 11 ноября 2016 года рассмотрел апелляционную жалобу женщины на решение Кирилловского районного суда и не нашел оснований для её удовлетворения. Но и на этом дело не прекратилось, соседка решила добиваться своего другими методами: подала исковое заявление о пересмотре решения по вновь открывшимся обстоятельствам, требовала проведения землеустроительной экспертизы, однако суд и в этот раз не нашел оснований для признания кадастровых работ по уточнению границ земельного участка Ступиных недействительными. Не прошло и года, как появляется новый иск по тому же предмету, но от другого истца - прокуратуры. Прокурор Кирилловского района так же, как и соседка Ступиных, попросил признать недействительными результаты кадастровых работ.

В частности, в исковом заявлении он указывает, что обращается в суд в защиту интересов неопределенного круга лиц. Прокурор просит признать недействительными результаты кадастровых работ и признать недействительным описание местоположения границ участка Юрия Ступина. Он так же ссылается на заведомо ложные сведения, на основании которых выполнено межевание. Еще один пункт иска прокуратуры гласит, что управлению государственной регистрации кадастра и картографии по Вологодской области следует обязать исключить сведения о местоположении границ земельного участка Юрия Ступина из государственного кадастра недвижимости в течение одного месяца с момента вступления в законную силу решения по настоящему делу. Самому Юрию Ступину придется снести забор, если суд поддержит прокурора. И мужчина опять останется без своего курятника.

Кому это надо?

Стоит отметить, что три сотки этой драгоценной земли находятся на территории Национального парка «Русский Север», который при разрешении судебных споров не заявлял самостоятельных требований и оставил решение по делу на усмотрение суда.

«В настоящее время мы ведем подготовку к очередному судебному процессу., хотя не совсем понятно, чьи интересы защищает прокуратура, если собственник земли Национальный парк "Русский Север" не предъявляет ни каких требований о незаконном установлении границ земельного участка Ю.Ступина. Одним из оснований иска является нарушенное право неограниченного круга лиц иметь возможность на законных основаниях (торги, аукционы) использовать земельные участки, которые расположены за зоной жилой застройки. По данному факту хочется отметить, что вся территория, расположенная за границами земельных участков Ступиных, их соседей и других владельцев относится к землям рекреации, то есть предназначена для организации мест отдыха населения; формирование земельных участков для иных целей на данной территории запрещено законом, для этого необходимо вносить изменения в ПЗЗ (правила землепользования и застройки г. Кириллова). Согласно Конституции РФ - признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина являются обязанностью государства. Следовательно, целью деятельности органов власти и прокуратуры является защита интересов граждан, а не наоборот. В сложившейся ситуации, по моему убеждению, от неограниченного круга субъектов, в том числе и прокуратуры, защищать надо самих пенсионеров», - комментирует ситуацию юрист Наталия Некрасова.







