Больной раком житель Вологды умер, не дождавшись необходимых лекарств

09.02.2018 [Общество]

Больной раком вологжанин умер, пропустив курс необходимых для его лечения лекарств. Препаратов просто не оказалось в наличии.

«Хочется выразить "благодарность" тем, кто отвечает за своевременное обеспечение аптек, а соответственно, населения, необходимыми препаратами. Обнаружили у папы рак легких. Химиотерапия дала результаты, но пошли метастазы в кости. Для борьбы с ними были выписаны два препарата. Первый курс (в ноябре) сделан без проблем. За неделю до второго оказалось, что необходимых лекарств нет!!! "Ждите, позвоним!"», - пишет в соцсети жительница Вологды Светлана Никитина.

Вологжанину были нужны два препарата – «Ластет» и «Золендроник-Рус 4», оба довольно дорогие. Цена на первый в интернет-аптеках колеблется от 3 до 4 тысяч рублей за пачку, стоимость второго – от 4 тысяч рублей. Этих лекарств семья мужчины не дождалась и в конце декабря, когда он уже должен был пройти второй курс лечения.

«Начали звонить в департамент здравоохранения. "Ждите, позвоним!". Чего ждать? Курс пропущен, болезнь начала прогрессировать в геометрической прогрессии!!! 22 января дождались, наконец, одно из двух лекарств, на 25 января назначена капельница. 24 января папы не стало. Если бы не тот пропущенный курс, он мог еще пожить. Он хотел жить!!! Хотел дождаться лета, чтоб увидеть внуков, которые живут далеко. Но болезнь не дала ему этой возможности. Он "сгорел" за две недели, с дикими болями и мучениями», - рассказывает Светлана.

На запрос Newsvo в департамент здравоохранения Вологодской области ответили, что свяжутся с семьей и прояснят ситуацию. Однако ответить на вопрос, почему задержалась поставка лекарств, там не смогли, сославшись на врачебную тайну.

Тэги: здравоохранение
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