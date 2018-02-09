В Шексне приставы из-за долгов по налогам арестовали три машины местной автошколы

09.02.2018 [Общество]
В Шексне приставы из-за долгов по налогам арестовали три машины местной автошколы

В Шексне приставы из-за долгов по налогам арестовали машины местной автошколы. Задолженность руководства предприятия в ФНС составляет около 220 тысяч рублей.

- В рамках исполнительного производства работники отдела судебных приставов по Шекснинскому району арестовали находящиеся в собственности организации автомобили, на которых производилось обучение вождению учеников: «ВАЗ-2107», «ВАЗ-21074» и «ВАЗ-2114», - сообщает вологодское УФССП.

Еще один должник лишился транспорта в Кичменгско-Городецком районе. Там индивидуальный предприниматель накопил долг по налогам и кредитам в размере 2,5 млн. руб. Работая над исполнительными производствами, сотрудники службы установили, что в собственности гражданина находятся автомобили «КамАЗ», «УАЗ», «Honda», а также прицеп-роспуск. Поскольку должник так и не принял мер к погашению задолженности, в скором времени  это имущество будет передано на принудительную реализацию.

Тэги: автошколы, приставы
Фото УФССП
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