В Вологодском УМВД прокомментировали покупку служебной квартиры в элитном доме

В Вологодском УМВД прокомментировали покупку служебной квартиры в доме на улице Челюскинцев и дорогой ремонт.

Напомним, в начале февраля на сайте госзакупок появился аукцион на ремонт служебной квартиры, заказчиком выступил ФКУ «Центр хозяйственного и сервисного обеспечения УМВД России по Вологодской области». Начальная (максимальная) цена контракта составила 1 100 000 рублей. Сама квартира в элитном доме на Челюскинцев была приобретена ведомством в декабре прошлого года за 3 771 000 рублей.

В пресс-службе областного УМВД NewsVO пояснили, что покупка и ремонт квартиры обусловлены рядом нормативно-правовых актов. В каждом районе Вологодской области есть служебное жилье, на покупку которого МВД России выделяет деньги. Для каждого региона установлена своя стоимость квадратного метра, для Вологодской области она составляет 35 375 рублей за метр.

«Как бюджетополучатель в соответствии с Федеральным законом от 5.05.2013 №44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» УМВД России по Вологодской области организовало аукцион на приобретение служебной квартиры. Цена контракта формировалась исходя и требований приказа Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ от 26.09.2017 №1257/пр «О показателях средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения по субъектам Российской Федерации на IV квартал 2017 года». В соответствии с данным приказом показателем средней рыночной стоимости одного квадратного метра общей площади жилого помещения для Вологодской области составляет 35 375 рублей. Порядок проведения аукциона регламентирован федеральным законом, ограничений для участия в аукционе не было. По результатам проведенного аукциона была приобретена квартира в д. 23 по ул. Челюскинцев г. Вологды, общей площадью 107 кв.м., стоимостью 3 771 000 рублей», - комментируют покупку в пресс-службе УМВД.

Выбор пал именно на эту квартиру, потому что она оказалось самым лучшим вариантом из предложенных за эту цену. Стоимость ремонта, как говрится в ответе областного УМВД, была рассчитана на основе коммерческих предложений:

«Формирование начальной максимальной цены контракта на ремонт указанной квартиры осуществлялось в соответствии с Федеральным законом от 5.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд», и в частности в соответствии со статье 22 указанного закона она была сформирована методом сопоставимых рыночных цен. В результате запроса коммерческих предложения, была установлена цена контракта», - отмечают в УМВД.

Квартира будет находится на балансе ведомства. Там будут жить сотрудники, которые, например, приехали из другого региона и не имеют своего жилья. Жилье предоставляется под опись, то есть сотрудник МВД, проживающий в квартире, должен будет при выезде отчитаться за сохранность имущества и в случае порчи возместить его за свой счет.

Кто именно заедет в квартиру после ремонта, в МВД не ответили, пояснив, что она была приобретена "в целях обеспечения сотрудников, не имеющих жилья по месту прохождения службы":