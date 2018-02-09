В Череповце воссоздали в миниатюре утраченную усадьбу поэта Константина Батюшкова в Хантанове

09.02.2018 [Культура]
В Череповце воссоздали в миниатюре утраченную усадьбу поэта Константина Батюшкова в Хантанове

В Череповце студия предпринимателя Дмитрия Изоха создала макет утраченной усадьбы поэта Константина  Батюшкова в Хантанове. Специалистам потребовалось около 500 деталей: каждую сначала начертили, затем вырезали, обработали и склеили с другими. В работе использовали 3D-печать, лазерную резку и гравировку, УФ - печать, на все ушло около трех недель, сообщает официальный сайт города металлургов.

- Макет выполнен в основном из натуральных материалов. Это дерево, шпон, фанера, есть детали из экологически чистого пластика, -рассказал сайту мэрии города металлургов руководитель проектно-макетной студии Дмитрий Изох и довавил, что особенно трудно было собирать деревянные крыши строений: каждая черепичка приклеивалась отдельно, для макетчиков это был титанический труд. Большой сноровки требовала и работа со шпоном. Толщина этого материала - 0,7 миллиметра, структура у него волокнистая, поэтому собрать палисады, заборы, наличники и другие детали архитектурной пластики тоже непросто, это практически ювелирная работа.

В документах, датированных февралем 1818 года, в садово-парковую часть усадебного ансамбля в Хантанове входили господский дом, сад, огороды, пруды и проспекты. Сейчас сохранились лишь пруд и камень, на котором любил сидеть Батюшков. От липовой аллеи, вырубленной в 1941 году, остались только фотографии. Внешний вид усадьбы восстанавливали, используя архитектуру деревянного ампира, в том числе усадьбы Гальских и усадьбы деда Батюшкова, которая находится под Устюжной.

Новый макет усадьбы - второй по счету, первый 15 лет назад собрали студенты Череповецкого госуниверситета.

- Первый макет был создан на основе усадебных строений Вологды, но мы пошли по другому пути, заглянули глубже в историю, посмотрели на другие дворянские усадьбы, причем не очень шикарные, поскольку Батюшков жил скромно, - рассказал председатель региональной общественной организации «Батюшковское общество» Анатолий Волков. За основу взяли рисунок Батюшкова, чертежи и схемы, которые дошли до нас с первой половины XIX века. Батюшков в своих стихах воспел вологодскую землю, поэтому отрывки из этих стихов мы поместили на миниатюрные стенды, они тоже есть на макете.

Усадьба в Хантанове принадлежала матери Константина Батюшкова Александре Григорьевне (рожденной Бердяевой). В Хантанове поэт жил не постоянно, но иногда подолгу, туда же поехал и после тяжелого ранения, полученного в битве под Гайльсбергом.

Макет усадьбы в Хантанове выставлен в литературном музее во Дворце детского творчества на Сталеваров, 32.

Тэги: усадьбы
фото cherinfo.ru
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Пятеро из девяти погибших в ДТП с маршруткой под Тихвином родом из Вологодской области
Родственников погибших в ДТП под Тихвином вологжан доставят в Ленобласть на опознание
Микроавтобус, ехавший из Вологды в Санкт-Петербург, врезался в грузовик: девять человек погибли
Евгения Германова, сбившая на "Пежо" трех человек в Вологде, не пришла в суд на первое заседание
Вологодское УМВД собирается потратить 1,1 млн рублей на отделку служебной квартиры в элитном доме
203 млн долларов потерял владелец "Северстали" Алексей Мордашов за один день
В Вологодской области ожидается сильный ветер и метель
Маршрутка, в которой погибли девять человек, принадлежит вологодской компании «Автолайн»
Житель Устюжны покончил жизнь самоубийством в спецприемнике полиции
Прокуратура проверит фирму "Автолайн", машина которой попала в ДТП в Ленобласти
05.02.2018 [Общество]

Минприроды посчитало самовольной постройкой дом для переселенцев в Кириллове

3951
3
31.01.2018 [Общество]

10 новых низкопольных автобусов будут ездить в Вологде по пяти маршрутам

2700
2
31.01.2018 [Происшествия]

В Вологде депутат ЗСО сбил на перекрестке 15-летнюю школьницу

4348
2

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Череповчанин получит премию в 2,5 млн рублей за изучение монастыря в Сокольском районе
Двое череповчан украли с дачи вставную челюсть в шкатулке, гармони и баян
В Кириллове две семьи судятся из-за построенного на участке курятника
Больной раком житель Вологды умер, не дождавшись необходимых лекарств
В Шексне приставы из-за долгов по налогам арестовали три машины местной автошколы
В Вологодском УМВД прокомментировали покупку служебной квартиры в элитном доме
В Череповце воссоздали в миниатюре утраченную усадьбу поэта Константина Батюшкова в Хантанове
 
08.02.2018 [Общество]

Вологодское УМВД собирается потратить 1,1 млн рублей на отделку служебной квартиры в элитном доме

6189
0
09.02.2018 [БлогоVO]

Теория компромата

421
0
08.02.2018 [Обзор Прессы]

Сотрудникам ДПС запретили отстранять от вождения машины судей

689
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика