В Череповце воссоздали в миниатюре утраченную усадьбу поэта Константина Батюшкова в Хантанове

В Череповце студия предпринимателя Дмитрия Изоха создала макет утраченной усадьбы поэта Константина Батюшкова в Хантанове. Специалистам потребовалось около 500 деталей: каждую сначала начертили, затем вырезали, обработали и склеили с другими. В работе использовали 3D-печать, лазерную резку и гравировку, УФ - печать, на все ушло около трех недель, сообщает официальный сайт города металлургов.

- Макет выполнен в основном из натуральных материалов. Это дерево, шпон, фанера, есть детали из экологически чистого пластика, -рассказал сайту мэрии города металлургов руководитель проектно-макетной студии Дмитрий Изох и довавил, что особенно трудно было собирать деревянные крыши строений: каждая черепичка приклеивалась отдельно, для макетчиков это был титанический труд. Большой сноровки требовала и работа со шпоном. Толщина этого материала - 0,7 миллиметра, структура у него волокнистая, поэтому собрать палисады, заборы, наличники и другие детали архитектурной пластики тоже непросто, это практически ювелирная работа.

В документах, датированных февралем 1818 года, в садово-парковую часть усадебного ансамбля в Хантанове входили господский дом, сад, огороды, пруды и проспекты. Сейчас сохранились лишь пруд и камень, на котором любил сидеть Батюшков. От липовой аллеи, вырубленной в 1941 году, остались только фотографии. Внешний вид усадьбы восстанавливали, используя архитектуру деревянного ампира, в том числе усадьбы Гальских и усадьбы деда Батюшкова, которая находится под Устюжной.

Новый макет усадьбы - второй по счету, первый 15 лет назад собрали студенты Череповецкого госуниверситета.

- Первый макет был создан на основе усадебных строений Вологды, но мы пошли по другому пути, заглянули глубже в историю, посмотрели на другие дворянские усадьбы, причем не очень шикарные, поскольку Батюшков жил скромно, - рассказал председатель региональной общественной организации «Батюшковское общество» Анатолий Волков. За основу взяли рисунок Батюшкова, чертежи и схемы, которые дошли до нас с первой половины XIX века. Батюшков в своих стихах воспел вологодскую землю, поэтому отрывки из этих стихов мы поместили на миниатюрные стенды, они тоже есть на макете.

Усадьба в Хантанове принадлежала матери Константина Батюшкова Александре Григорьевне (рожденной Бердяевой). В Хантанове поэт жил не постоянно, но иногда подолгу, туда же поехал и после тяжелого ранения, полученного в битве под Гайльсбергом.

Макет усадьбы в Хантанове выставлен в литературном музее во Дворце детского творчества на Сталеваров, 32.