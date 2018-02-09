Население Вологодской области в 2017 году сократилось на 7 тысяч человек

За год количество жителей Вологодской области сократилось на 7 тысяч человек. Так, по данным на 1 января 2018 года, в регионе проживает 1 миллион 177 тысяч человек, сообщает пресс-служба губернатора.

- Отмечу, что в последние годы мы интенсивно работали по снижению показателей смертности. Особенно нас волновала смертность от болезней системы кровообращения и новообразований. В итоге к концу 2017 года удалось добиться снижения этого показателя», - заметил Олег Кувшинников.

Поддержка молодых семей и семей с детьми стала центральной темой заседания проектного комитета по региональному стратегическому направлению (проекту) «Демография». Первый заместитель губернатора, председатель правительства области Антон Кольцов рассказал о результатах исследования рабочей группы по вопросу активизации рождаемости:

- Гипотеза о потребности молодежи в жилищной программе для рождения первого ребенка в виде компенсации первоначального взноса не подтвердилась. Для нашей молодежи намного важнее уверенность в партнере, наличие постоянной работы и стабильного дохода. Напротив, для семей с первым ребенком, рассматривающих вопрос о рождении второго, жилищный вопрос выходит в лидеры.

Рабочая группа предложила сосредоточиться на разработке комплексной программы развития территорий для строительства индивидуального жилья, рассмотреть возможность компенсации ипотечной ставки при рождении второго и последующих детей со стороны региональных властей, частично компенсировать многодетным семьям затраты на технологическое присоединение к сетям и услуги ЖКХ, а также предоставлять льготы по налогу на имущество.

- Прошу вас, Олег Александрович, поддержать предложенные направления и согласовать перечень поручений для детальной проработки социально-демографического и бюджетно-экономического эффектов и оценки затрат для регионального бюджета, - подытожил Антон Кольцов.

Губернатор поддержал все предлагаемые инициативы, поручив в течение ближайших полутора месяцев рассчитать стоимость реализации новых направлений региональной поддержки многодетных семей и вынести их на утверждение проектным комитетом «Демография».