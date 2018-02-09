В Вологде задержали предпринимателя, организовавшего рейс микроавтобуса, который попал в ДТП под Тихвином

09.02.2018 [Происшествия]

В Вологде задержан 36-летний предприниматель, организовавший рейс микроавтобуса по маршруту "Вологда - Санкт-Петербург", в ДТП с которым под Тихвином погибли девять человек. Напомним, что микроавтобус принадлежит фирме "Автолайн".

По версии следствия, бизнесмен из Вологды занимался организацией заказных перевозок пассажиров, привлекая по договору аренды частных лиц с личными автомобилями. При этом он не принял надлежащих мер по обеспечению безопасности жизни потребителей: предрейсовый осмотр и технический контроль состояния автомобилей не производился.

- Так, предприниматель, находясь за пределами Вологодской области, допустил без технического осмотра выезд автомобиля, который 06.02.2018 на 443 км автодороги Тихвин-Новая Ладога в Ленинградской области попал в аварию, в результате которой погибли водитель и 8 пассажиров, воспользовавшиеся за плату предоставленной услугой по перевозке, - сообщает региональное управление СКР.

Следователи изъяли документацию, связанную с деятельностью предпринимателя, тщательно изучили нормативные положения законодательства в сфере автомобильных перевозок, допросили ряд свидетелей.

Предварительное следствие по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, продолжается. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения. 

Тэги: ДТП под Тихвином
Сюжет: Смертельное ДТП под Тихвином
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