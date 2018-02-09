В Вологде задержали предпринимателя, организовавшего рейс микроавтобуса, который попал в ДТП под Тихвином

В Вологде задержан 36-летний предприниматель, организовавший рейс микроавтобуса по маршруту "Вологда - Санкт-Петербург", в ДТП с которым под Тихвином погибли девять человек. Напомним, что микроавтобус принадлежит фирме "Автолайн".

По версии следствия, бизнесмен из Вологды занимался организацией заказных перевозок пассажиров, привлекая по договору аренды частных лиц с личными автомобилями. При этом он не принял надлежащих мер по обеспечению безопасности жизни потребителей: предрейсовый осмотр и технический контроль состояния автомобилей не производился.

- Так, предприниматель, находясь за пределами Вологодской области, допустил без технического осмотра выезд автомобиля, который 06.02.2018 на 443 км автодороги Тихвин-Новая Ладога в Ленинградской области попал в аварию, в результате которой погибли водитель и 8 пассажиров, воспользовавшиеся за плату предоставленной услугой по перевозке, - сообщает региональное управление СКР.

Следователи изъяли документацию, связанную с деятельностью предпринимателя, тщательно изучили нормативные положения законодательства в сфере автомобильных перевозок, допросили ряд свидетелей.

Предварительное следствие по уголовному делу об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни потребителей, продолжается. Подозреваемый задержан, решается вопрос об избрании ему меры пресечения.