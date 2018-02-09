В Череповце двое подростков пытались отобрать сумку с вещами у пенсионерки

09.02.2018 [Общество]

В Череповце двое несовершеннолетних подозреваются в покушении на грабеж. Мальчики попытались отобрать сумку с вещами у пожилой женщины.

По версии следствия, 23 ноября 2017 года на улице Металлургов, подростки 14 и 15 лет, действуя согласованно, путем рывка пытались похитить  сумку с вещами у 69-летней пенсионерки, которой удалось удержать имущество.

- Данный факт установлен следователями СКР при расследовании уголовного дела, ранее возбужденного по аналогичным фактам,- сообщается на сайте регионального СК.

Известно, что в ноябре прошлого года школьники таким образом в темное время суток ограбили нескольких пенсионеров на той же улице. Расследование уголовного дела продолжается.

Тэги: грабеж
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