Выставка современной живописи Генриха Асафова "Весна.2018" откроется в Вологде

09.02.2018 [Культура]

Выставка картин Генриха Асафова "Весна. 2018" откроется в "Красном углу" 13 февраля. На ней будут представлены около 40 наиболее знаковых работ художника, выполненных в разные периоды его творчества. Это первая выставка художника за последние девять лет. 

- Тема работ- землекрестьянская: это крестьяне, их быт, жизнь деревни. И всё это в необычном прочтении.Стилистический язык искусства сегодняшнего Асафова Г.А. нарочито прост и брутален; в его основе гармония активных цветовых пятен, скованных черной линией обводки - прием эффектный и проверенный временем. Недаром, слишком уж явно напрашиваются параллели, неоднократно проводимые исследователями его творчества: Пикассо, Матисс, кубисты, представители русского авангарда начала XX века, народные картинки (лубок), примитивы. Вместе с тем, список тех, на кого похож художник, слишком пестр и неравнозначен, а потому мало соотносимым с подлинным языком живописи мастера, идущего в искусстве своим путем. Этот путь напрямую связан с одной единственной темой, диктующей художнику поиск адекватной пластической формы выражения,- рассказывают организаторы.

Генрих Асафов родился в селе Чириково Усть-Кубинского района Вологодской области. в 1964 году закончил с отличием Ярославское Художественное училище, в 1973 МГАИХИ им. Сурикова(монументальная живопись). С 1976 мастер живет и работает в Вологде. Участник многочисленных групповых и персональных выставок.

Открытие экспозиции состоится 13 февраля в 18:00. Вход на открытие свободный. Выставка будет работать до 30 марта с 10 до 19 часов, 

Тэги: выставка, живопись
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