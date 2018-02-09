В Вологде в ДТП на Окружном шоссе получила травмы трехмесячная девочка

Трехмесячный ребенок получил травмы в результате столкновения джипа и ВАЗа на Окружном шоссе в Вологде. Авария произошла накануне около 10 часов утра возле дома №18.

39-летний москвич за рулем "Джипа Вранглер" не выдержал безопасную дистанцию до едущего впереди ВАЗа – 21053 под управлением 37-летнего вологжанина, произошло столкновение.