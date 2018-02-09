В Вологде в ДТП на Окружном шоссе получила травмы трехмесячная девочка
09.02.2018 [Происшествия]
Трехмесячный ребенок получил травмы в результате столкновения джипа и ВАЗа на Окружном шоссе в Вологде. Авария произошла накануне около 10 часов утра возле дома №18.
39-летний москвич за рулем "Джипа Вранглер" не выдержал безопасную дистанцию до едущего впереди ВАЗа – 21053 под управлением 37-летнего вологжанина, произошло столкновение.
- Медицинская помощь понадобилась 3-месячной пассажирке автомашины ВАЗ, которая перевозилась в детской автолюльке на заднем пассажирском сидении. В результате осмотра медиками девочке поставлен диагноз: ушиб головы, назначено амбулаторное лечение., - сообщает отдел ГИБДД УМВД России по городу Вологде.
Фото отдела ГИБДД УМВД России по городу Вологде