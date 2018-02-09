В Нюксенице пьяный устюжанин проник в чужую комнату в общежитии и устроил скандал

В Нюксенице пьяный безработный из Великоустюгского района проник в чужую комнату в общежитии. Инцидент произошел 31 января.

- По версии следствия, не работающий и ранее судимый 27-летний житель Великоустюгского района, употребив в кафе спиртные напитки, ночью пришел в общежитие на ул. Юбилейной. Находясь в состоянии алкогольного опьянения, мужчина проник в комнату к ранее незнакомой 28-летней женщине и учинил конфликт, - сообщает региональное управление следственного комитета.

Потерпевшей удалось покинуть место происшествия и обраться в полицию, сотрудники которой задержали подозреваемого.

Обстоятельства происшествия, в том числе мотивы такого поведения мужчины, устанавливаются. Возбуждено уголовное дело по статье «Нарушение неприкосновенности жилища».