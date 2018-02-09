В Вожегодском районе охотники устроили облаву на волка, который загрыз двух собак

09.02.2018 [Происшествия]

Охотники застрелили волка, нападавшего на собак в поселке База Вожегодского района, сообщает газета «Борьба».

Ночью 6 февраля у одного из домов поселка хищник загрыз сразу двух псов. На место выехали специалисты облохотдепартамента и по «горячим» следам выследили волка. С помощью охотников зверя попытались окружить флажками, но он оказался хитрым и сумел уйти от облавы. На следующий день с наступлением сумерек волк решил вернуться в поселок.

-  Один из жителей, услышав громкий лай пса, вышел на улицу. В это время волк, набросившись на собаку, пытался ее унести. Заметив человека, бросил добычу и скрылся. Свидетель происшествия сообщил о случившемся охотникам, - пишет «Борьба».

Охотники выгнали волка за поселок, и облава увенчалась успехом. По словам специалистов облохотдепартамента, это был крупный старый волк-самец. Покинув свою стаю, он не смог в одиночку добывать пищу в лесу, поэтому и приходил к людям в поисках легкой добычи – собак.

Биоматериалы зверя направят на лабораторное исследование. Они позволят установить, болел ли волк бешенством.

Тэги: волки
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