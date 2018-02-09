Общественные пространства, которые отремонтируют в Вологде в 2018 году, горожане выберут 18 марта

Общественные пространства, которые будут отремонтированы в Вологде в рамках программы «Городская среда» в 2018 году, горожане выберут 18 марта. В итоговую анкету для рейтингового голосования войдут все 25 мест, ранее вынесенных на обсуждение, сообщает пресс-служба городской администрации.

В течение последних двух недель в Вологде шли обсуждения в разных форматах при участии городских властей, архитекторов, представителей ТОСов и Центра по работе с населением. Жители определяли, какие территории необходимо обновить в первую очередь. В результате пришли к мнению, что «лишних» пунктов в списке нет.

До 15 февраля окончательный список территорий (предварительный - в галерее под новостью) и дизайн-макеты их благоустройства появятся на сайтах администрации города Вологды и регионального правительства, а также в газете «Вологда.РФ». Это позволит вологжанам детально изучить проект, прежде чем сделать выбор.

- Вместе с общественниками мы сегодня утвердили список, теперь дело за голосованием. 18 марта во всех районах областной столицы будут организованы 89 учетных пунктов. Каждый из жителей города сможет выбрать только три территории. Те, что наберут больше всего голосов, будут благоустроены в этом году. Я призываю весь город принять участие в этом процессе. Это наше общее дело – сделать Вологду лучше! – прокомментировал мэр Вологды Сергей Воропанов.

Кроме общественников, которые будут принимать бланки, в рейтинговом голосовании будут задействованы независимые наблюдатели. Это позволит сделать процедуру максимально прозрачной.

- Сегодня мы приняли решение о привлечении для голосования максимально возможного количества наблюдателей. Это позволит дополнительно легитимировать процедуру. Голосование будет рейтинговое, то есть по числу голосов, отданных за то или иное пространство, мы поймем, в каком порядке будут ремонтироваться территории на протяжении пяти лет. Поэтому людям важно мобилизоваться, их активная позиция может поднять тот или иной парк или сквер в рейтинге, – пояснил Глава Вологды Юрий Сапожников.

Напомним, в 2017 году в рамках программы «Городская среда» в Вологде были благоустроены Ковыринский парк, площадь Чайковского и 51 дворовая территория. В 2018 году из бюджетов трех уровней на реализацию приоритетного федерального проекта «Городская среда» выделено 247 млн рублей. 43 млн будут направлены на благоустройство общественных пространств, остальные средства на ремонт 54 дворов.