195,5 млн. рублей задолжали работодатели Вологодской области своим сотрудникам

195,5 млн рублей составляет общая сумма долгов по зарплате перед жителями Вологодской области. Деньги своевременно не получили три тысячи работников в 29 организациях. Большая часть задолженности - 100 млн рублей - это зарплаты работников "Стройиндустрии".

При этом на сегодняшний день почти 193 млн. рублей, а это 98,5% от общей суммы, приходится на организации, находящиеся в различных стадиях процедуры банкротства. Основной причиной образования долгов является отсутствие собственных оборотных средств организаций для расчета с работниками, сообщает пресс-служба главы региона.

- Предприятия, которые находятся в процедуре банкротства, можно условно разделить на две группы: имеющие четкие перспективы по погашению задолженности и те, чей долг перед работниками не может быть возмещен из-за отсутствия ликвидного имущества, - рассказал первый заместитель губернатора Антон Кольцов. – С теми, кто относится к первой категории, ведется активная работа. На межведомственные комиссии в правительстве области приглашаются руководители таких предприятий, конкурсные управляющие, представители силовых структур. При необходимости осуществляется поиск инвесторов. Такая индивидуальная работа будет продолжена.

По мнению главы региона Олега Кувшинникова, для решения проблемы необходимо заслушивать всех конкурсных управляющих с «дорожными картами» по перспективам погашения задолженности и выявления конкретных причин, затягивающих эти сроки.

-Нужно подготовить законодательные инициативы об ответственности конкурсных управляющих за невыполнение «дорожных карт» погашения задолженности по зарплате, - озвучил поручение Олег Кувшинников. - Проблемы зачастую возникают потому, что местные органы власти не работают с предпринимателями, не ведут мониторинг их текущей финансовой деятельности, не реагируют на обращения граждан по фактам невыплат заработной платы.

Напомним, в правительстве области работает телефон «горячей линии» по вопросам долгов работодателей. Звонки принимаются департаментом занятости населения области специалистами в будние дни и при помощи автоответчика в другое время по телефону в Вологде 23-02-25.