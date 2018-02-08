В Вологде машина "скорой помощи" застряла в колеях по пути к улице Охмыльцевской

08.02.2018 [Общество]
В Вологде машина "скорой помощи" застряла в колеях по пути к улице Охмыльцевской

Дорога от Окружного шоссе к улице Охмыльцевской в Вологде находится в непроезжем состоянии. Об этом местные жители сообщили властям через группу "Вологда в порядке".

- Дорога в таком состоянии, что легковым машинам проехать не возможно, везде колдобины и вода от прорвавшейся теплотрассы. На днях вызывала скорую помощь, ждали долго, потому что они в этом месте застряли. Сегодня ситуация обострилась критически, машины застревают, не могут проехать, дороги нет, - пишет Елена Ипатова.

Администратор сообщества оставил под записью сообщение о том, что обращение "принято в работу". 

Тэги: дороги, Вологда
Фото Елены Ипатовой
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