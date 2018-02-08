В Вологде машина "скорой помощи" застряла в колеях по пути к улице Охмыльцевской
08.02.2018 [Общество]
Дорога от Окружного шоссе к улице Охмыльцевской в Вологде находится в непроезжем состоянии. Об этом местные жители сообщили властям через группу "Вологда в порядке".
- Дорога в таком состоянии, что легковым машинам проехать не возможно, везде колдобины и вода от прорвавшейся теплотрассы. На днях вызывала скорую помощь, ждали долго, потому что они в этом месте застряли. Сегодня ситуация обострилась критически, машины застревают, не могут проехать, дороги нет, - пишет Елена Ипатова.
Администратор сообщества оставил под записью сообщение о том, что обращение "принято в работу".
Фото Елены Ипатовой
05.02.2018 [Общество]
Минприроды посчитало самовольной постройкой дом для переселенцев в Кириллове
3724
3
31.01.2018 [Общество]
10 новых низкопольных автобусов будут ездить в Вологде по пяти маршрутам
2596
2