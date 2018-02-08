28 медалей завоевали вологжане на межрегиональных соревнованиях по по ушу-таолу и традиционному ушу

08.02.2018 [Спорт]

5-6 февраля в городе Всеволжск Ленинградской области прошел чемпионат и первенство Северо-Западного федерального округа по  по ушу-таолу и традиционному ушу. В соревнованиях приняли участие более 230 спортсменов из республики Карелия, Псковской, Ленинградской, Вологодской, Мурманской и Калининградской областей.
Команда вологодского спортивного клуба "Арго" завоевала 28 медалей  соревнований: 13 золотых, 10 серебряных и 5 бронзовых. Лучший результат у спортсменки Филатовой Валерии% в возрастной группе " девушки" она завоевала 6 золотых медалей и стала абсолютным победителем , заняв первые места по спортивному и традиционному многоборью. Также призером в многоборье стал Рогалев Олег. В возрастной группе "юниоры" он занял 3 место по традиционному многоборью. Могорин Роман показал отличный результат: три бронзы в спортивном разделе и два золота и серебро в традиционном. Метляхина Ирина принесла команде золото и серебро в разделах традиционный кулак и традиционные гунь. Юниоры Никитин Макар и Хазова Алеся завоевали по два серебра в традиционном разделе. Смирнова Мария ( возрастная группа " девушки") -три серебра в спортивном разделе и одна бронза в традиционном. Дважды первой становилась Ефремова Мария , тоже в традиционных видах. Самая младшая спортсменка команды Метляхина Мария ( " девочки") принесла команде бронзу в виде наньцюань, спортивный раздел, сообщает спорт-центр35.рф.

 

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