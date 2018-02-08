Родителям вологодских школьников предлагают сдать пробный ЕГЭ по русскому языку

В Вологде родителям школьников предлагают написать ЕГЭ по русскому языку. 20 февраля в школе №5 пройдет акция, в которой примут участие замгубернатора Олег Васильев, начальник департамента образования области Елена Рябова, чиновники из областного правительства, родители, педагоги и журналисты.

- Родители выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ, от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен. В ходе проведения экзамена, можно будет увидеть, как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места участников ЕГЭ, как происходит печать и сканирование полного комплекта контрольных измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена (ППЭ), как выглядят КИМ ЕГЭ 2018 года по русскому языку, - сообщает пресс-служба регионального департамента образования.

Продолжительность проведения пробного экзамена – 1 час.

Родителям, желающим принять участие в акции необходимо отправить заявку по форме (в галерее) в сканированном варианте не позднее 14 февраля 2018 года в Центр информатизации и оценки качества образования на электронный адрес orgmetod@edu35.ru. Консультации по вопросам участия в акции по телефону горячей линии ЕГЭ – 8(817) 71-36-46.