Родителям вологодских школьников предлагают сдать пробный ЕГЭ по русскому языку

08.02.2018 [Общество]

В Вологде родителям школьников предлагают написать ЕГЭ по русскому языку. 20 февраля в школе №5 пройдет акция, в которой примут участие замгубернатора Олег Васильев, начальник департамента образования области Елена Рябова, чиновники из областного правительства, родители, педагоги и журналисты.

- Родители выпускников смогут поменяться местами со своими детьми и пройти всю процедуру ЕГЭ,  от рамки металлодетектора до получения результатов за госэкзамен.  В ходе проведения экзамена, можно будет увидеть,  как проходит регистрация на ЕГЭ и организуется рассадка в аудиториях, как выглядят рабочие места участников ЕГЭ, как происходит печать и сканирование полного комплекта контрольных измерительных материалов (КИМ) в пункте проведения экзамена (ППЭ), как выглядят КИМ ЕГЭ 2018 года по русскому языку, - сообщает пресс-служба регионального департамента образования.

Продолжительность проведения пробного экзамена – 1 час.

Родителям, желающим принять участие в акции необходимо отправить заявку по форме  (в галерее) в сканированном варианте не позднее 14 февраля 2018 года в  Центр информатизации и оценки качества образования на электронный адрес orgmetod@edu35.ru.   Консультации по вопросам участия в акции по телефону горячей линии ЕГЭ – 8(817) 71-36-46.

Тэги: департамент образования
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