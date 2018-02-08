Череповчанка перевела мошенникам 15 тысяч рублей, поверив, что выиграла крупную сумму денег

08.02.2018 [Происшествия]

В Череповецком районе женщина перевела деньги мошенникам, поверив в крупный денежный выигрыш, сообщает газета "Северная новь"

Жительница деревни Горка получила смс, в котором говорилось, что она выиграла 690 тысяч рублей. Чтобы получить деньги, ей предлагалось перевести через терминал на указанный в сообщении "Яндекс-кошелек" 15 тысяч рублей, а после оплаты зарегистрироваться на указанном сайте. Женщина поехала в Череповец и выполнила сказанное в сообщении, а вернувшись домой, стала искать указанный в смс сайт, однако не нашла.

Жертвой неизвестных мошенников стал еще один житель Череповецкого района - 30-летний тоншаловец получил в соцсети сообщение от товарища с просьбой одолжить денег. Мужчина решил выручить друга в трудной ситуации и, как оказалось, перевел неизвестным 4600 рублей. Спустя время пострадавший узнал, что страничку приятеля взломали, а от его лица делали рассылку мошенники.

Тэги: мошенничество
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