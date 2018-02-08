В Вологодской области будут выращивать семгу на продажу

08.02.2018 [Экономика]

Предприятие по производству семги появится в Вологодской области. Соответствующий инвестиционный проект получил накануне одобрение правительства региона.

Это будет рыбоводное хозяйство индустриального типа по выращиванию семги мощностью около 2 тысяч тонн в год. Реализация инвестиционного проекта позволит увеличить объемы производства и переработки лососевой рыбы на территории региона, внедрить инновационные решения в процессе ее выращивания, , а также создать новые рабочие места, сообщает пресс-служба губернатора.

«Такой масштабный проект в области аквакультуры на Вологодчине еще не реализовывался. Это новый продукт, который точно будет востребован на рынке. Он важен в целом для страны и нашего региона, ведь потребление рыбы россиянами составляет всего 10 % от медицинской нормы. В связи с этим я полностью поддерживаю реализацию данной инициативы», - сказал Олег Кувшинников.

Теперь ООО «Аквапродукт» совместно с Корпорацией развития Вологодской области необходимо подготовить заявку на включение проекта в перечень приоритетных для получения налоговых льгот. Губернатор также поручил департаменту сельского хозяйства рассмотреть возможность участия компании в госпрограмме «Развитие агропромышленного комплекса и потребительского рынка Вологодской области на 2013-2020 годы» для получения федеральных и региональных мер государственной поддержки.

«Наших предпринимателей больше всего волнуют высокие налоги. Мы должны на местном уровне делать все возможное для снижения налоговой нагрузки на бизнес, особенно в приоритетных отраслях экономики. Нужно дать возможность предприятиям развиваться, - уверен губернатор Олег Кувшинников. – Нещадно нужно бороться также с административными барьерами и коррупцией. Прошу обнародовать телефон горячей линии для предпринимателей Вологодской области: 8(8172) 23-02-03. Я буду лично реагировать на все звонки, мы не позволим оказывать давление на бизнес».

Тэги: рыба, предприятия
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