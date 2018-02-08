В Череповце откроется выставка советских агитплакатов

В Художественном музее Череповца сегодня вечером откроется выставка советского плаката "АгитАрт".

- Плакат был одним из самых популярных жанров в изобразительном искусстве Советского Союза. Это мощный инструмент, позволявший донести информацию о значимых событиях до граждан страны. В собрании Череповецкого музейного объединения сформировалась интересная коллекция плаката, в которой широко представлены работы разных жанров и тематик: политический, военный, промышленный, сельскохозяйственный и другие, - сообщает Череповецкое музейное объединение.