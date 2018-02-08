В Вологодской области 100 семей получили сертификаты на оплату электроэнергии

08.02.2018 [Общество]

100 семей в Вологодской области выиграли сертификаты на 1000 рублей в ходе акции "Новогодний киловатт", которую проводил "Вологдаэнергосбыт". 

Условие было простое: не иметь долга за электроэнергию и по пеням на 31 января 2018 года. Просто оплатить счета вовремя, а также погасить задолженность с выгодой можно было на сайте вологдаэнергосбыт.рф через сервисы «Быстрая оплата», «Личный кабинет»,  а также через платежные терминалы, Интернет-банк, мобильные сервисы банков, во всех кассах Вологдаэнергосбыта на территории области, в кассах банков, через почтовые отделения.

В акции приняли участие 279 тысяч абонентов. В итоге задолженность населения за электроэнергию снизилась на 9,3 млн. рублей, а 100 вологодских семей получили сертификаты в 1000 рублей на оплату электроэнергии. Денежные средства будут зачислены на лицевые счета абонентов. Победители есть во всех муниципальных образованиях Вологодской области. Список их лицевых счетов - на сайте "Вологдаэнергосбыта".

- Счастливый счет может получить каждый, ведь Вологдаэнергосбыт планирует и впредь проводить  подобные акции. Главное – не копить долгов за электричество, - отмечают в пресс-службе компании.

 

Тэги: Вологдаэнергосбыт
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