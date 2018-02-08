Роковая прогулка: в Нюксенском районе машина полиции насмерть сбила хозяйскую собаку

Оксана Крылова

В селе Городищна Нюксенского района полицейская машина сбила хозяйскую собаку по кличке Джульетта. Позже ее, полумертвую, но еще живую, обнаружили возле сельской кочегарки. Кочегар занес собаку в тепло, но к утру животное умерло, и тело вместе с мусором отправили на полигон. Хозяева Джульетты уверены, что собаку бросил умирать сбивший ее полицейский. По факту происшествия проводится служебная проверка. Корреспондент Newsvo разбирался в обстоятельствах запутанной истории.

Сбежавшая Джульетта

Собака Джульетта была членом большой семьи Теребовых.

- Давно хотелось собаку. У нас есть немец, Дик зовут, но он уже старый. Хотелось хорошего охранника. Знакомый посоветовал взять метиса. Искал по объявлениям. Нашёл в Вологде, приехал посмотреть. А один щенок сразу ко мне подбежал. Его и взял,- рассказывает Евгений Теребов.

1,5 месячного щенка назвали Джульеттой. Она унаследовала осанку отца немца, а окрас матери - кавказской овчарки. Хозяева рассказывают, что Джульетта была доброй и умной собакой, очень любила детей. 5 февраля ей исполнился бы год.

Евгений и Джульетта

Вечером 19 января племянница Евгения, 14-летняя Настя выгуливала своего четвероного друга в селе Городищна. Рядом с лесом девочка отпустила собаку с поводка, чтобы та «сбегала по своим делам».

- Я ее всегда отпускаю в этом месте. Сбегает и возвращается. Никогда не убегала от меня. А тут, нет и нет её. Я подождала, подождала, и, не дождавшись, ушла домой, - рассказывает Настя.

Бабушка Анастасии, Татьяна Петровна, рассказала корреспонденту Newsvo, что хорошо помнит тот вечер.

- Настя пришла домой около десяти вечера без собаки. Я её спросила: где собака? Она: «Я ее потеряла». Я до полуночи жду ее, выхожу на улицу, кричу. Нет её. Время двенадцать часов уже. Нет. У нас такого не было. Она дорогу знала. Она умная, должна прийти.

Поиски

Когда собака не вернулась к утру, Татьяна Петровна и Евгений стали звонить по всем знакомым и родственникам в надежде, что Джульетту кто-нибудь видел.

Выяснилось, что в пятницу поздно вечером в кочегарку, которая отапливает административное здание, (в этом же здании находится и опорный пункт полиции), привезли сбитую машиной собаку.

- Кочегар - знакомый мужчина Валера. Говорит: вышел на улицу, уже темно было, смотрю: у кочегарки собака лежит, скулит. Не встать, не идти не может, видно, что переехали. Мне ее жалко стало, и я ее затащил в кочегарку на ночь,- вспоминает слова кочегара Татьяна Петровна.

Со слов кочегара выходило, что сбитая собака - рыжая, и привезли ее со стороны "Красного Октября". Окрас собаки семьи Теребовых был иной, да и предположить, что пес мог оказаться так далеко от дома, хозяева не могли, и поэтому продолжили поиски своего четвероногого друга.

Знакомый Насти, шестиклассник Ваня, рассказал девочке, что похожую на Джульетту собаку еще в пятницу на его глазах сбила полицейская машина. У автомобиля были разбиты фары. После этого мальчик ушел с места происшествия и не видел, что было дальше.

Теребовы снова стали звонить кочегару, но к тому времени собаки в кочегарке уже не было.

- У нее все перебито было: не было чувствительности ни лап, ни хвоста. Она всю ночь скулила, а около шести утра из неё кровь потекла и спереди, и сзади, и она умерла. Я погрузил ее в мусоровозку,- рассказал корреспонденту Newsvo Валерий Собанин.

Перед тем, как выкинуть тело собаки, кочегар снял с нее ошейник. Именно по этой вещи хозяева позже и узнали, что это была именно Джульетта. Корреспонденту Newsvo Валерий сообщил, что собаку в кочегарку на мешке занесли полицейские и сказали, что нашли ее на дороге, на перекрестке.

Занесли ли собаку в кочегарку или же бросили возле нее, уже не узнать - сам кочегар разным людям рассказывает этот эпизод по-разному.

Кто виноват?

Хозяин собаки Евгений Теребов выяснил, кто находился за рулем служебного автомобиля, который сбил собаку. Это следователь полиции Сергей Сухопаров. Кроме того, свидетелем происшествия стала участковый уполномоченный полиции Марина Шушкова. Евгений говорит, что связался с ними, и участники происшествия «в красках» рассказали ему, как сбили его Джульетту и бросили у кочегарки.

Когда мужчина узнал, что произошло с собакой, он находился в Вологде, здесь же и написал заявление в полицию с просьбой разобраться в происшествии, а также обратился в отдел собственной безопасности УМВД. Но дело не возбудили.

Хозяин Джульетты уверен, что участковая Марина Шушкова знала, кому принадлежит собака, и возмущен тем, что ему сразу же не сообщили о ДТП.

- Марина Витальевна Шушкова - участковый оперуполномоченный. Эта территория была вверена ей. Естественно, она знает, чья собака! Она не раз у нас бывала, видела собаку не раз! У нас в селе одна такая собака. (ред. - такой породы). Все держат немцев. Она знает, где ветеринар проживает. Можно было вызвать ветеринара. Ветеринар работает до 9 вечера, но никогда не отказывала, она бы приехала прямо на место. Допускаю, что при транспортировке они повредили ей внутренние органы! Её же нельзя было трогать, нужно было дать отлежаться, может быть и выжила бы,- рассказал Евгений Теребов.

Кроме того, Теребовы уверены, что машина полицейских двигалась с превышением скорости, раз не успела остановиться перед выбежавшей на дорогу собакой.

- Машину свою помяли. Тогда с какой скоростью они ехали? Мы же сами ездим на машине каждый день, знаем, что собака может выскочить, знаем, что ребенок может выскочить, мы же в деревне живем, ограничение скорости ведь есть!- рассказала Татьяна Петровна.

Хозяева сбитой собаки также побоялись, что им могут выписать счет на ремонт служебной машины, которая сбила пса.

Служебная проверка

С просьбой прокомментировать сложившуюся ситуацию корреспондент Newsvo обратился к самому Сергею Сухопарову, Марине Шушковой, а также в пресс-службу УМВД по Вологодской области.

Сергей Сухопаров от комментариев отказался:

- ДТП произошло на служебном автомобиле, все вопросы к начальнику. У меня все объяснения написаны.

Свидетель ДТП, участковый Марина Шушкова, узнав, кто звонит, и тему беседы, нервно пояснила, что комментировать не будет, так как с ее стороны по отношению к коллеге это будет «не очень красиво».

Начальник полиции по Нюксенскому району Иван Негрей переадресовал корреспондента Newsvo в пресс-службу областного УМВД. Там подтвердили обращение заявителя в полицию Вологды и рассказали, что по данному ДТП была областная проверка.

-Установлено, что возвращаясь в село Нюксенница из деревни Матвеевка, двигаясь по дороге Нюксенница-Брусенец - Игмас в селе Городищна, на 28 км при разъезде со встречным автомобилем "МАЗ" С. Сухопаров сбил собаку, выбежавшую на проезжую часть из-за прицепа указанной автомашины. После ДТП Сухопаров сообщил о ДТП начальнику Нюксенского района Негрею и вызвал на место происшествия наряд ДПС. По приезду сотрудники ДПС составили материал по факту ДТП, от всех участников ДТП были получены объяснения, а Сухопаров направлен на медосвидетельствование на опьянение. По результатам освидетельствования опьянение не было установлено. Материал по факту ДТП зарегистрирован в ГИБДД по Нюксенскому району,- рассказал Newsvo начальник пресс-службы областного УМВД Евгений Ворочалков.

Из объяснительной Сухопарова следует, что скорость он не превышал, а когда увидел собаку, применил экстренное торможение, однако наезда из-за гололеда избежать не удалось. По его словам, полицейская машина либо врезалась бы в грузовик, либо бы ей пришлось съезжать на обочину. Собака выскочила прямо под машину.

Как пояснили в пресс-службе Newsvo, что было дальше, уже после того, как Сухопаров вылез из машины, устанавливает служебная проверка районного МВД. По ее результатам будет принято процессуальное решение. Известно, что на время проверки Сухопаров отстранен от управления служебным транспортом. За чей счет будет проводиться ремонт автомобиля, пока непонятно.