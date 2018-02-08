В Вытегорском районе УАЗ насмерть сбил 62-летнего пешехода

В Вытегорском районе УАЗ насмерть сбил пешехода, перебегавшего дорогу вне "зебры". Трагедия произошла накануне около 16.50 возле дома № 65 на Архангельском тракте в селе Нижняя Водлица.

По данным областного ГИБДД, водитель УАЗа совершил наезд на 62-летнего мужчину, который пересекал дорогу перед близко движущимся транспотрным средством, вне пешеходного перехода, в зоне его видимости.

От полученных травм пешеход скончался на месте ДТП.

Еще два пешехода вчера попали под колеса машины в Череповце. Там водитель "Рено" не успел затормозить перед внезапно выбежавшими на нерегулируемую "зебру" мальчиком и девочкой. Оба ребенка (им по шесть лет) проходят амбулаторное лечение.