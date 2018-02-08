Доходы бюджета Вологодской области в 2017 году выросли на 15%

Налоговые и неналоговые доходы Вологодской области в 2017 году выросли на 15,7%, сообщает пресс-служба регионального Законодательного собрания.

«Доходная часть бюджета составила 60 миллиардов рублей, это 103,4% к плану. Рост по сравнению с 2016 годом составил 4,6 миллиардов рублей, или 8,3%. Налоговых и неналоговых доходов поступило 50,6 миллиардов рублей, что на 6,9 миллиардов рублей больше, чем в 2016 (плюс 15,7%). В течение года были получены дополнительные доходы - 7,3 миллиарда рублей», - подчеркнул председатель ЗСО Андрей Луценко.

Это позволило решать вопросы реализации майских указов президента, обеспечить все социально значимые расходы, а также вкладывать в развитие области - дорожную деятельность, капитальное строительство.

В 2017 году Вологодская область также получила финансовую помощь - 15,5 миллиардов рублей, из них: безвозмездные поступления - 9,5 миллиардов рублей, бюджетные кредиты - шесть миллиардов рублей.

Бюджет региона на прошлый год исполнен на 99,5%, не освоено порядка 150 миллионов рублей, тогда как в прошлом году эта цифра составила около двух миллиардов рублей.

Профицит составил 7,5 миллиардов рублей, средства по большей части направлены на снижение государственного долга: за год он уменьшился с 31,2 миллиардов до 23,8 миллиардов. Сейчас он составляет 47,1% от собственных доходов.

Андрей Луценко также отметил, работа по подведению итогов исполнения бюджета-2017 только началась: