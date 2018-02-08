В Вологодском районе мать избивала 12-летнего сына и лишала еды

08.02.2018 [Происшествия]

Жительница Вологодского района избивала своего сына, морила голодом, не покупала одежду и не лечила от болезней. Прокуратура передала в суд дело о неисполнении обязанностей по воспитанию ребенка, возбужденное в отношении 32-летней женщины.

По версии следствия, в период с апреля по август 2017 года, умышленно, проявляя жестокость, вологжанка избивала своего 12-летнего сына, а также не заботилась о его физическом и духовном воспитании. Женщина неоднократно лишала сына пищи, не обеспечивала его необходимой по сезону одеждой, не покупала школьные принадлежности и не принимала мер по лечению ребенка от имеющихся у него заболеваний.

- Кроме того, прокуратурой района выявлены нарушения закона в деятельности органов внутренних дел, образовательной организации, учреждения здравоохранения и социального обслуживания, должностные лица которых достоверно знали о сложившейся ситуации в семье, однако мер, направленных на защиту прав ребенка, не приняли, чем попустительствовали детскому неблагополучию, - сообщает прокуратура Вологодской области.

По результатам проверки прокуратурой района руководителям органов и учреждений системы профилактики правонарушений несовершеннолетних внесены представления, которые рассмотрены и удовлетворены, виновные должностные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Тэги: избиение
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