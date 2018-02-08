Вологодский областной суд впервые в России освободил пожизненно осужденного

Президиум Вологодского областного суда впервые в России смягчил наказание для пожизненника из "Полярной Совы" - рецедивиста-убийцы Анвара Масалимова. Он вышел на свободу.

Как пишет "Московский комсомолец", в 1991 году Масалимов во время застолья с приютившим его после освобождения из колонии пенсионером убил его, с помощью топора расчленил тело, голову сжег в печке, а части туловища выбросил в выгребную яму. С учетом того, что было уже второе убийство на его счету, и совершено оно было в состоянии алкогольного опьянения, суд признал Анвара Масалимова особо опасным рецидивистом и назначил ему наказание в виде смертной казни. Мужчина ждал расстрела несколько лет, и только в 1998 году президент своим указом заменил смертную казнь на пожизненный срок.

Сначала Масалимов отбывал наказание в колонии для пожизненно осужденных «Вологодский пятак», потом его перевели в «Полярную сову». Все это время он писал жалобы в суд. В итоге из его приговора исключили указания на признание осужденного особо опасным рецидивистом и на отягчающее ответственность обстоятельство — совершение преступления в нетрезвом виде. Статья была переквалифицирована со ст. 102 - "Умышленное убийство при отягчающих обстоятельствах" на ст. 103 УК РСФСР - "Умышленное убийство". Но само наказание от этого не изменилось — срок так и остался пожизненным.

Переквалифицируя действия Масалимова без смягчения наказания, суд исходил из того, что пожизненное лишение свободы было назначено не приговором, а в порядке помилования указом президента. То есть его пересмотр вроде как не относится к компетенции суда (это следовало из судебной практики, сформировавшейся на момент вынесения постановления в отношении Масалимова — 11 апреля 1998 года). Но поскольку судебная практика за это время изменилась, президиум Вологодского областного суда признал: смягчить наказание можно. Он освободил Масалимова от дальнейшего отбывания наказания с формулировкой «в связи с принятием закона, улучшающего положение осужденного».

UPD: в своей статье "Московский комсомолец" не указывает, когда произошло смягчение наказания, поэтому корреспондент Newsvo обратился за комментарием по этому вопросу в прокуратуру Вологодской области. Там пояснили, что Масалимов действительно отбывал наказание в колонии Вологодской области, и в период отбывания им наказания по данному приговору произошли изменения в уголовном законодательстве, и по ходатайству осужденного Белозерский районный суд внес изменения в его приговор. Позднее президиум Вологодского областного суда решил вопрос об освобождении его от дальнейшего отбывания наказания. Это произошло 14 июня 2016 года. В тот же год Масалимова освободили.

- Речи об условно-досрочном освобождении там не было. Это освобождение было связано с изменениями в уголовном законодательстве, - рассказала Newsvo начальник отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами прокуратуры Вологодской области Наталья Гладкова.