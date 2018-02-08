12 детей-«подкидышей» будут получать новый вид пенсии в Вологодской области

Восемь социальных пенсий назначено детям неизвестных родителей с начала года в Вологодской области. Это новый вид пенсии, введенный в стране с 2018 года. До этого у так называемых «подкидышей» не было права на пенсию. Они не могли наравне с детьми, потерявшими родителей, получать пенсию по потере кормильца, так как юридически у них никогда не было мамы или папы.

Как отмечают в пресс-службе вологодского отделения пенсионного фонда, на сегодняшний день в регионе 16 детей-«подкидышей». Четверо из них получают социальную пенсию как дети-инвалиды, поэтому права на новый вид пенсии у них нет (российским законодательством не предусмотрено одновременное получение двух пенсий). Восемь пенсий уже назначено, еще четыре установят в ближайшее время.

Выплаты будут перечисляться детям до 18 лет. После совершеннолетия – только при условии очного обучения. Оснований для их прекращения может быть несколько: окончание учебы, достижение 23 лет или усыновление ребенка.

Напомним, социальная пенсия положена детям, рождение которых зарегистрировано на основании заявления о рождении найденного (подкинутого) ребенка или о рождении ребенка, оставленного матерью в медицинской организации без предъявления удостоверяющего ее личность документа.