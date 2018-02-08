В Шекснинском районе "Лада Гранта" врезалась в самосвал: водитель легковушки погиб

В Шекснинском районе сегодня утром в столкновении "Лады Гранты" и грузовика погиб мужчина. ДТП произошло около 7.20 на 72 км автодороги Вологда-Новая Ладога.

По предварительным данным областного УМВД, 67-летний житель Кадуйского района за рулем "Лады Гранты" не справился с управлением авто и выехал на полосу встречного движения, где врезался в грузовой "Вольво". В результате ДТП водитель "Лады" получил смертельную травму. На месте происшествия работают наряды ГИБДД. Обстоятельства аварии устанавливаются.