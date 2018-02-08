Ограждения «электропастух» установят на дорогах в Шекснинском, Верховажском и Кирилловском районах

08.02.2018 [Общество]

Шесть новых электрических ограждений установят на дорогах в Шекснинском, Верховажском и Кирилловском районах области в этом году, сообщает сайт областного правительства. По мнению специалистов, «электропастухи» - это один из самых действенных способов предупреждения  аварий, связанных с выходом на трассу диких животных.  

Сейчас в регионе действует три системы электроограждений, на трассах «Вологда – Новая Ладога» и «Вологда-Медвежьегорск».

Кроме того, до конца февраля на федеральных автодорогах «Москва-Архангельск» и «Вологда – Медвежьегорск» обновят прежние и установят новые знаки «Дикие животные».

- Предупреждающие указатели появятся там, где были зафиксированы случаи выхода диких животных на проезжую часть. Места установки знаков определены на основании статистики за последние три года, - отметил заместитель губернатора области Михаил Глазков. - Обеспечение безопасности дорожного движения и предупреждение ДТП с участием животных ведется при совместной работе ФКУ «Упрдор «Холмогоры», Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и ГИБДД. Помимо установки предупреждающих знаков размещаются информационные щиты, расчищаются и увеличиваются полосы отвода, в период увеличения числа таких ДТП, которые приходятся на май – октябрь, организуется патрулирование дорог с целью предотвращения выхода животных на дорогу.

По итогам 2017 года число дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных в Вологодской области сократилось в 1,5 раза – было зарегистрировано 110 ДТП, в 2016 - 162.

 

Тэги: лоси, ДТП, ограждения
Система Orphus

ТОП 10 НОВОСТЕЙ

Пятеро из девяти погибших в ДТП с маршруткой под Тихвином родом из Вологодской области
Деньги на ветер: как власти Череповецкого района купили аквапарк-недострой за 15 млн рублей и продали его за 3,5 млн
Вологжанин, у которого угнали Lexus 570, предлагает вознаграждение за помощь в поиске машины
Родственников погибших в ДТП под Тихвином вологжан доставят в Ленобласть на опознание
Микроавтобус, ехавший из Вологды в Санкт-Петербург, врезался в грузовик: девять человек погибли
Евгения Германова, сбившая на "Пежо" трех человек в Вологде, не пришла в суд на первое заседание
В Вологодской области ожидается сильный ветер и метель
Житель Устюжны покончил жизнь самоубийством в спецприемнике полиции
Прокуратура проверит фирму "Автолайн", машина которой попала в ДТП в Ленобласти
Маршрутка, в которой погибли девять человек, принадлежит вологодской компании «Автолайн»
07.02.2018 [БлогоVO]

Есть ли власть в городе?

1632
3
02.02.2018 [Общество]

Деньги на ветер: как власти Череповецкого района купили аквапарк-недострой за 15 млн рублей и продали его за 3,5 млн

12118
6

ПОСЛЕДНИЕ НОВОСТИ

Доходы бюджета Вологодской области в 2017 году выросли на 15%
В Вологодском районе мать избивала 12-летнего сына и лишала еды
Вологодский областной суд впервые в России освободил пожизненно осужденного
12 детей-«подкидышей» будут получать новый вид пенсии в Вологодской области
В Шекснинском районе "Лада Гранта" врезалась в самосвал: водитель легковушки погиб
Ограждения «электропастух» установят на дорогах в Шекснинском, Верховажском и Кирилловском районах
Мост через реку Шограш начали строить под Вологдой
 
05.02.2018 [Общество]

Минприроды посчитало самовольной постройкой дом для переселенцев в Кириллове

3508
0
08.02.2018 [БлогоVO]

За спорт без политики и двойных стандартов

251
0
08.02.2018 [Обзор Прессы]

Судебные риски: почему страховщики стали чаще добиваться возбуждения дел

131
0
При любом использовании материалов сайта обязательна гиперссылка на адрес newsvo.ru
Интернет-студия «Сайтово» — cоздание, реализация и техподдержка
Яндекс.Метрика