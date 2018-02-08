Ограждения «электропастух» установят на дорогах в Шекснинском, Верховажском и Кирилловском районах

Шесть новых электрических ограждений установят на дорогах в Шекснинском, Верховажском и Кирилловском районах области в этом году, сообщает сайт областного правительства. По мнению специалистов, «электропастухи» - это один из самых действенных способов предупреждения аварий, связанных с выходом на трассу диких животных.

Сейчас в регионе действует три системы электроограждений, на трассах «Вологда – Новая Ладога» и «Вологда-Медвежьегорск».

Кроме того, до конца февраля на федеральных автодорогах «Москва-Архангельск» и «Вологда – Медвежьегорск» обновят прежние и установят новые знаки «Дикие животные».

- Предупреждающие указатели появятся там, где были зафиксированы случаи выхода диких животных на проезжую часть. Места установки знаков определены на основании статистики за последние три года, - отметил заместитель губернатора области Михаил Глазков. - Обеспечение безопасности дорожного движения и предупреждение ДТП с участием животных ведется при совместной работе ФКУ «Упрдор «Холмогоры», Департамента по охране, контролю и регулированию использования объектов животного мира и ГИБДД. Помимо установки предупреждающих знаков размещаются информационные щиты, расчищаются и увеличиваются полосы отвода, в период увеличения числа таких ДТП, которые приходятся на май – октябрь, организуется патрулирование дорог с целью предотвращения выхода животных на дорогу.

По итогам 2017 года число дорожно-транспортных происшествий с участием диких животных в Вологодской области сократилось в 1,5 раза – было зарегистрировано 110 ДТП, в 2016 - 162.