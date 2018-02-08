Мост через реку Шограш начали строить под Вологдой

Строительство моста через реку Шограш и нового путепровода для проезда сельхозтехники началось под Вологдой. Эти работы являются частью мероприятий по строительству заключительного этапа обхода города. Технические вопросы, возникающие при возведении IV очереди дороги, обсудил накануне на рабочем совещании заместитель губернатора области Виталий Тушинов.

Речь шла о строительстве и реконструкции автомобильной дороги М-8 «Холмогоры» на участке с 448 по 468 км в Вологодской области. Трасса проходит от Москвы через Ярославль и Вологду до Архангельска. В настоящее время работы по отсыпке автодорожного полотна выполнены на 30 процентов.

- Реализация проекта позволит исключить движение транзитного транспорта по магистралям Вологды и улучшит экологическую и автодорожную ситуацию в самом городе, - отметил Виталий Тушинов.

Напомним, что в настоящее время уже введены в эксплуатацию I, II, и III очереди дороги. Строительство недостающего звена обхода Вологды позволит связать три автомобильные дороги общего пользования федерального значения (М-8 «Холмогоры», А-114 «Вологда – Новая Ладога и А-119 «Вологда - Медвежьегорск»).

Общая стоимость проекта – 13,1 млрд. рублей. В 2017 году на возведение обхода уже предусмотрено выделение 100 млн. рублей федеральных средств. В общей сложности будет построено 16,7 километра.

Госконтракт на выполнение работ заключен с АО «ВАД». Это единственная компания, которая подавала заявку на участие в аукционе. Чтобы ускорить сроки ввода в эксплуатацию, дорожники будут строить участок дороги с двух направлений – навстречу друг другу. Пресс-служба губернатора ранее сообщала, что по графику работы должны завершиться к 2020 году, но дорожники планируют достроить обход раньше – к осени 2019 года.