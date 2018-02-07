Администрация Вологды будет инициировать отзыв лицензии у недобросовестных УК

Администрация Вологды будет инициировать отзыв лицензии у недобросовестных управляющих компаний, заявил мэр города Сергей Воропанов. С 1 января 2018 года муниципалитет получил полномочия по лицензионному контролю за управляющими организациями и будет использовать в том числе и этот рычаг воздействия.

Сегодня утром Сергей Воропанов проверил качество уборки дворов в 5-м и 6-м микрорайонах, а также в микрорайоне Бывалово. Большая часть из них была убрана удовлетворительно, правда, по очистке зоны парковок по-прежнему есть замечания. Как пояснили специалисты, это зависит и от самих жителей. Далеко не все реагируют на объявления с просьбой убрать машины для уборки парковочной зоны, сообщает пресс-служба городской администрации.

Больше всего нареканий вызвал двор на улице Архангельской, где трактор явно не проходил давно. В итоге – огромные колеи на проезде и занесенные снегом тротуары. Территорию обслуживает УК, к которой уже были серьезные замечания во время предыдущих выездов. Такие компании будут контролировать ежедневно, если не исправятся, наказывать рублем. Сейчас появился и еще один рычаг воздействия.

«С первого января функции лицензионного контроля за управляющими организациями осуществляет Администрация города Вологды. Есть порядок, который предусматривает в случае постоянных жалоб жильцов исключение определенного дома из лицензии управляющей организации. Также город получил полномочия инициировать лишение недобросовестных компаний лицензии. Все УК предупреждены об этом, и это дополнительный рычаг воздействия на них», – пояснил мэр Вологды Сергей Воропанов.

Сотрудники городской администрации также проверяют также качество уборки городских дорог и уличных тротуаров. Серьезных замечаний нет, главная претензия – сугробы, скопившиеся на перекрестках, которые ограничивают видимость для водителей и пешеходов. Компании «Магистраль» дано поручение вывезти этот снег до конца недели, а также очистить обочины вдоль проезжей части и внутриквартальные проезды.