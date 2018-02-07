Двое череповчан ночью проникли в торговый центр и украли 14 айфонов

07.02.2018 [Происшествия]

 

В Череповце полиция задержала двух молодых людей, которые подозреваются в совершении кражи 14 айфонов из отдела в торговом центре «Июнь». Инцидент произошел в августе 2017 года, ущерб составил около 270 тысяч рублей.

Выехав на место по звонку от владельца торговой точки, правоохранители провели обход прилегающей территории, опросили свидетелей и изъяли записи с камер наружного видеонаблюдения.

- На записи было видно, как мужчина в маске и капюшоне поднимается на лифте и, имея свободный доступ к торговому «островку», складывает в рюкзак коробки с дорогостоящими сотовыми телефонами. В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили лиц причастных к совершению данной кражи. Ими оказались двое молодых людей в возрасте 20 лет, - сообщает пресс-служба областного УМВД.

Череповчан задержали на квартире у одного из них и доставили в отдел полиции. Молодые люди признали свою вину и рассказали, что до этого наблюдали за торговой точкой и выяснили, что продавец, уходя домой, не закрывает ящики для хранения мобильной цифровой техники. Время кражи также было спланировано. В итоге им удалось похитить 11 новых и 3 подержанных айфона, которые череповчане сдали в ломбарды в разных районах города или продали на улицах. Всего им удалось выручить около 50 тысяч рублей, эти деньги они поделили пополам.

Возбуждено уголовное дело по статье «Кража», подозреваемым грозит наказание в виде лишения свободы на срок до пяти лет.

Тэги: кража, айфоны
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