В Череповце неизвестный напал на гендиректора предприятия «Коксохиммонтаж»

В Череповце сегодня было совершено нападение на руководителя предприятия «Коксохиммонтаж». Около 12 часов дня неизвестный, вооруженный саперной лопаткой, зашел в его служебный кабинет и начал избивать мужчину, сообщает официальный сайт города металлургов.

По предварительным данным, нападение произошло из-за долгов по зарплате.

В пресс-службе областного УМВД корреспонденту Newsvo этот инцидент пока не комментируют, ссылаясь на то, что правоохранители еще работают на месте происшествия.

Как сообщалось ранее, весной 2017 года следственный комитет возбудил в отношении руководства ОАО «Первый коксохиммонтаж» уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам. При этом необходимые средства, как сообщалось, у директора на это были.

UPD: Вечером 7 февраля пресс-служба областного УМВД разослала пресс-релиз с комментарием по поводу происшествия: