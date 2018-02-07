В Череповце неизвестный напал на гендиректора предприятия «Коксохиммонтаж»
В Череповце сегодня было совершено нападение на руководителя предприятия «Коксохиммонтаж». Около 12 часов дня неизвестный, вооруженный саперной лопаткой, зашел в его служебный кабинет и начал избивать мужчину, сообщает официальный сайт города металлургов.
По предварительным данным, нападение произошло из-за долгов по зарплате.
В пресс-службе областного УМВД корреспонденту Newsvo этот инцидент пока не комментируют, ссылаясь на то, что правоохранители еще работают на месте происшествия.
Как сообщалось ранее, весной 2017 года следственный комитет возбудил в отношении руководства ОАО «Первый коксохиммонтаж» уголовное дело по факту невыплаты заработной платы работникам. При этом необходимые средства, как сообщалось, у директора на это были.
UPD: Вечером 7 февраля пресс-служба областного УМВД разослала пресс-релиз с комментарием по поводу происшествия:
Мужчина 1984 г.р., придя на личный прием граждан к руководителю предприятия, начал требовал денежные средства за ранее выполненную им работу с применением физической силы. При указанных обстоятельствах сотрудники патрульно-постовой службы полиции задержали подозреваемого и доставили его в отдел полиции. В настоящее время в действиях гражданина усматривается признаки состава преступления, предусмотренного пунктом «в», ч. 2 ст. 163 УК РФ (Вымогательство, связанное с применением насилия).